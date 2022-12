Déferrement : Les Moustarchidines au Tribunal pour soutenir Massata Samb et Mamadou Niang Massata Samb et Mamadou Niang ont reçu la notification de leur déferrement au parquet du Tribunal de Dakar. L’affaire qui oppose les députés appartenant au Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), dont le fondateur est le guide religieux des Moustarchidines, prend un tournant. Les Moustarchidines étaient au Tribunal pour soutenir Massata Samb et Mamadou Niang

Les parlementaires risquent, en effet, un mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 20 jours. Cette procédure contre Massata Samb et Mamadou Niang découle de l’agression d’Amy Ndiaye Gniby en pleine séance plénière.



La machine judiciaire s’est ébranlée suite à une auto saisine du ministère public et une plainte de la parlementaire Amy Ndiaye Gniby.



Massata Samb et Mamadou Niang avait, hier, répondu à une convocation de la Dic. Un interrogatoire, au terme duquel, ils ont été placés en garde à vue. Ils doivent, aujourd’hui, être entendus par le procureur de la République.



Il faut, tout de même, souligner une présence des Moustarchidines au Tribunal de Dakar. Ces disciples de Serigne Moustapha Sy manifestent leur soutien aux deux députés.



Il est aussi noté sur place un dispositif de sécurité de la police par des éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi).

Lequotidien.sn



