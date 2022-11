Défiance de l'Etat: Barth, Sonko et leurs gardes encagoulés dézingués par Samba Ngom Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 05:32 | | 0 commentaire(s)| On a vu un Barthélemy Dias déchirer dans le vrai sens du terme un communiqué du Ministre de l'Intérieur, faisant référence aux cagoules portés par leurs gardes corps respectifs. Samba Ndong estime qu'on est dans un état de droit et hormis les Forces de défense et de sécurité, personne n'a ce droit. "Si tu es animé de bonnes intentions, pourquoi porter des cagoules"? s'est-il interrogé.



