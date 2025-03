Déficit d'imprimantes, de photocopieuses... : Boubacar Ly plaide pour les écoles de la cité du rail (Thiès) Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement "Les Vrais Patriotes", Boubacar Ly, a plaidé pour que les établissements scolaires de la cité du rail (Thiès), notamment ceux de la commune de Thiès-Nord, soient suffisamment dotés d'imprimantes, de photocopieuses, de rames de papier, entre autres, en vue de faciliter les enseignements et apprentissages dans ces écoles. À le croire, certains établissements peinent aujourd'hui à se doter de ce matériel nécessaire au bon fonctionnement des activités administratives et éducatives. Les frais d'inscription ayant été réduits de 10.000 à 5.000 Fcfa, aujourd'hui beaucoup d'écoles rencontrent des difficultés pour gérer convenablement certains consommables. Du coup, M. Ly a invité l'ensemble des bonnes volontés à participer à cet élan de solidarité dont la finalité est de doter nos écoles de tous le matériel informatique dont ils ont besoin pour mettre leurs élèves dans de bonnes conditions d'apprentissage. À rappeler que Boubacar Ly a récemment mis à la disposition du CEM Capitaine Moussa Dioum, ce genre de matériel utile aux besoins liés aux préparatifs des évaluations et autres...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Deficit-d-imprimantes-de...

