Déficit de 45 355 tables-bancs à Tambacounda: L'inspecteur d'Académie tire la sonnette d'alarme

Lors d’un Conseil Régional de Développement (CRD) tenu à Tambacounda, l’inspecteur d’Académie, Babacar Diack, a révélé un déficit préoccupant de 45 355 tables-bancs dans les établissements scolaires de la région. Ce manque touche les quatre départements de la région, affectant tous les niveaux du système éducatif.



Le rapport présenté par Babacar Diack, lors de cette rencontre présidée par le gouverneur Guedj Diouf, détaille la situation alarmante. Le cycle primaire est le plus touché avec un besoin de 24 273 tables-bancs, suivi du niveau moyen avec 10 068 unités manquantes, tandis que le secondaire en requiert 10 014.



Ce déficit croissant s’explique par plusieurs facteurs : l’augmentation des abris provisoires, la détérioration du stock existant, ainsi que le retard dans l’équipement des nouvelles salles de classe. « Le manque de tables-bancs a augmenté ces dernières années, en grande partie à cause de la multiplication des abris provisoires et de la détérioration du mobilier scolaire déjà en place », a précisé l’inspecteur d’Académie.



Le chef de l’exécutif régional, Guedj Diouf, a salué les avancées du Programme de Remplacement des Abris Provisoires (PRORAP), qui vise à réduire le nombre de ces structures temporaires. Cependant, il a reconnu que le déficit en tables-bancs restait un défi majeur pour garantir des conditions d’apprentissage adéquates, à l’approche de la rentrée scolaire 2024-2025.



Face à cette situation, Guedj Diouf a promis d’agir rapidement et en collaboration avec les collectivités territoriales et les services de l’État. « Nous allons travailler ensemble pour récupérer et réparer le maximum de tables-bancs détériorés et les remettre dans les salles de classe », a-t-il affirmé.













Rts.sn