Déficit pluviométrique : le Congad déplore l’inertie de l’Etat Le déficit pluviométrique constaté presque partout sur le territoire national en cette période d’hivernage inquiète de plus en plus. Le Congad qui déplore l’inertie de l’Etat face à cette situation alarmante, tire la sonnette d’alarme.

« Nous sommes aujourd’hui à 30 jours d’écart dans la pluviométrie. C’est beaucoup. Nous sommes inquiets que jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise par les autorités », a déclaré Amacodou Diouf du Conseil non gouvernemental d'appui au développement (Congad) sur la RFM.

Et d’ajouter, « nous sommes inquiets pour les éleveurs et pour l’alimentation du bétail, mais également pour les cultures. Il faut désormais privilégier les cultures courtes, mais nous lançons vraiment un appel pour que des mesures appropriées soient prises », a ajouté Amacodou Diouf.



