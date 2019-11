Défigurée à l’acide par l’épouse de son oncle, elle raconte son histoire

Elle a ajouté que, bien que la femme de son oncle lui ait volé son “visage” après l’avoir aspergée d’acide il y a des années, elle n’a pas réussi à l’empêcher d’être elle-même.



Partageant une photo personnelle, Frances a écrit:



“Ne soyez pas une victime silencieuse .. apprenez à partager votre histoire..vous découvrirez peut-être que vous n’êtes pas la seule comme vous le pensiez..plus que possible, vous apprendrez peut-être à marcher librement dans cette situation … oui, j’ai été aspergée d’acide par la femme de mon oncle.

Oui, elle a enlevé l’apparence de mon visage.

Mais elle ne m’a pas empêchée d’être moi!

Mais surtout, j’ai refusé d’abandonner,

J’ai refusé de me cacher moi-même des gens,

Je choisis le bonheur,

Je continuais à être cette petite fille

douce que j’étais alors et maintenant!

Si vous vivez avec des cicatrices et que vous avez si peur de faire face aux gens, laissez ce visage ici vous aider à prendre des décisions.

Dites non à l’attaque à l’acide”