Défilé du 04 avril 2019 en chiffres : 4035 militaires, 1815 civils, 345 véhicules et 124 motos

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal va célébrer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et pour cette année, 4035 militaires, 1815 civils, 345 véhicules et 124 motos, entre auitres, vont prendre part à la parade sur les allées du Boulevard Général De Gaulle.



Les forces de l’armée comptent utiliser la grosse artillerie. Au total 5850 militaires et paramilitaires et civils vont parader. Déjà, à moins d’une semaine de cette commémoration, la grande muette est à pied d'œuvre. Les allées du boulevard Général De Gaulle devant abriter événement, changent progressivement de visage. L’endroit séduit et se pare manifestement de ses plus beaux atours.



Et cette année, le thème porte sur « Les forces de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale ». Le choix du sujet n’est pas gratuit. « Le choix de ce thème est une invite à nos citoyens, en particulier notre jeunesse, pour s’inspirer des vertus qui forment les Armées face à l’effritement des valeurs qui distinguaient le Sénégal : la discipline, le respect de l’autorité, le respect des symboles de la République », a expliqué le colonel Abdoul Ndiaye.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos