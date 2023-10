Défis des changements climatiques: Le Sénégal développe sa stratégie sur les mesures à prendre

Les changements climatiques constituent l’un des plus grands défis environnementaux, auquels le monde doit faire face aujourd’hui. Les pays africains sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement global et les plus exposés aux conséquences néfastes. Il s’agit, regrette-t-on, d’une menace particulièrement inquiétante. Ainsi, le Sénégal adopte une stratégie d’ici 2050 pour réfléchir sur les mesures à prendre.