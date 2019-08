Dégâts des pluies : Deux morts et 4 blessés à Bambilor

Deux personnes sont mortes hier à Bambilor des suites fortes pluies, qui sont abattues dans la nuit du mercredi au jeudi sur Dakar et ses environs. Il s’agit de deux enfants dont l’un âgé de 8 ans. Les deux victimes sont tombées l’une dans un trou et l’autre dans un tunnel, creusés par les sociétés immobilières. Les corps sans vie ont été repêchés par les éléments des Sapeur pompiers et transférés à Dakar pour autopsie. Quatre personnes ont également été blessées dans la zone, rapporte « L’Observateur » qui cite les témoins. Lesquels mettent en cause l’urbanisation galopante de Bambilor comme étant la source de ces drames. « Les logements de la Cité Akys ont été construits sur le Cour d’eau qui, jadis permettait aux eaux de ruissellement, en provenance des massifs de Thiès de traverser pour se déverser au Lac Rose », accuse-t-on.

