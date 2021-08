Dégâts du variant Delta : La CDS invite à la responsabilité citoyenne La confédération pour la démocratie et le fédéralisme (CDS) invite les populations à la responsabilité citoyenne pour venir à bout du variant Delta. Ces partis de la mouvance présidentielle alertent sur la nouvelle poussée de la pandémie avec un décompte macabre de ses effets. L’As

Ils font remarquer que les statistiques officielles de contaminations et de décès qui ne cessent de croître de manière exponentielle pour dépasser régulièrement la barre des 1000 infectés par jour ne prennent en compte ni ceux qui ne vont pas vers les structures sanitaires, ni les malades asymptomatiques.



A les en croire, cette nouvelle poussée est certainement due au fameux variant Delta. Selon le CDS, le pays ne viendra à bout de cette catastrophe que si «nous faisons preuve de responsabilité individuelle et collective». Elle appelle tous les sénégalais à adopter les mesures barrières d’autant qu’il s’avère qu’aucun des vaccins disponibles ne protège à 100%.



Seulement, indiquent-ils, les personnes vaccinées font très rarement les formes graves nécessitant une hospitalisation. Or, ce sont ces formes graves qui tuent, la logique commande alors de se vacciner, exhorte la CDS qui regroupe l’Aj/Pads-A, CNNO, LD, PIT-S, RTA-S, UDF/Mbooloo Mi.



