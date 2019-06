Déguerpis de l’avenue Blaise Diagne: des commerçants interpellent Bamba Fall Une partie de l’avenue Blaise Diagne, allant du rond-point Sahm à la poste de la Médina, a fait l’objet d’une opération de déguerpissement, dans le cadre de l’opération menée par le ministère de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, les commerçants et autres tabliers, déguerpis, interpellent le maire de la Médina, Bamba Fall. Parce que, disent-ils, ils payaient à ladite mairie, un certain montant, à la fin de chaque mois, pour avoir le droit de tenir leur commerce sur l’avenue.



Par ailleurs, ils soutiennent que les agents chargés de ce déguerpissement, qui ont opéré de nuit, ont endommagé leurs matériels. Ils évoquent des sommes importantes et demandent à être indemniseés par les autorités.

