Délégués exclus à l’Ugb : La coordination des étudiants de St Louis promet de les rétablir

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a réagi sur l’exclusion de quatre délégués de l’Université Gaston Berger.



Les membres de ladite coordination, face à la presse ce mercredi, se disent déterminés à tout mettre en œuvre pour que leurs camarades soient rétablis. «Nous userons de tous les moyens et voies légales pour rétablir nos camarades à l’université», disent-ils.



Et, ils invitent les autorités à privilégier le dialogue.



