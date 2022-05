Délivrance d’une lettre de garantie dite « promesse de licence de pêche » : L’Ofnac épingle Alioune Ndoye Le maire de la commune de Plateau, par ailleurs ministre de la pêche, Alioune Ndoye ,a été épinglé par le rapport 2021 de l’Office Nationale de lutte contre la pauvreté et la corruption. Il lui est reproché d’avoir délivré une lettre de garantie dite « promesse de licence de pêche » à des navires en phase de naturalisation. Une pratique qui, selon l’OFNAC « n’est prévue ni par le Code de la Pêche maritime, ni par une disposition réglementaire habilitant l’autorité concernée à procéder de la sorte ».

En outre, l’OFNAC a conclu dans son enquête que « l’attribution de la «licence de pêche démersale profonde, option « chalutiers poissonniers et céphalopodiers» à des bateaux, constitue une violation de la loi par le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime dans la période 2014 – 2019, car cette catégorie de licence n’existe pas encore ».



L’OFNAC s’est penché sur la question des licences de pêche parce qu’ayant reçu à la date du 23 décembre 2019, une « dénonciation collective introduite par l’UPAMES, le CONIPAS et le GAIPES qui s’insurgent contre la délivrance par le ministre en charge des Pêches ».



C’est par la suite que 09 personnes ont été entendues « notamment des acteurs de pêche, des personnes ressources de la société civile et de certains responsables du ministère de la Pêche ».

