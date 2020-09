Délogement forcé des habitants de la Cité Claudel: Un vieil homme parmi les déguerpis meurt des suites d'un AVC Suite et pas fin dans l’affaire du déguerpissement des habitants de la Cité Claudel. Une triste nouvelle aux allures d’homicide involontaire vient se rajouter à la complainte des populations frustrées et délogées. Parmi les victimes de cet acte posé par la Direction de la Surveillance et du contrôle de l’Occupation du sol (DSCOS), un père de famille est décédé des suites d’une crise cardiaque qu’il avait piquée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Si vous vous en rappelez, lors de cet acte aux allures de forcing, même la presse n’avait pas étéautorisée à se rapprocher des populations. Un jeune protestataire dans cette vidéo que leral.net partage, explique que certaines maisons sont acquises depuis de quarante ans, il est né et a grandi en ces lieux.



Accompagnée par les forces de l'ordre, la DSCOS avait réussi son coup en les délogeant de force sans préavis ni sommation, quand bien même la justice leur avait donné raison. Et l’ancien président Wade les avait rassurés sur leur sort.



Dans cette vidéo que Leral.net partage avec vous, un des intervenants souligne qu’un père de famille parmi les déguerpis, sous le coup de la vive émotion de cette humiliation, avait piqué une crise. Des propos confirmés par sa famille…



Sa famille divisée, il vivait avec sa femme chez une belle-sœur, tandis que ses enfants, comme des sans-abris, vivaient dans leur maison qui était en pleine construction à Keur Massar.



Hier soir, la triste nouvelle est tombée annonçant que leur père qui avait piqué une crise, est décédé dans la soirée. Après vérification, son décès nous a été confirmé avec plus de détails, informant que son enterrement est prévu cet après-midi.



Une mort qui frise même l’homicide involontaire, les auteurs de ce déguerpissement étant indexés…



A sa famille, ses parents et proches, leral.net exprime sa solidarité et sa compassion. Que La terre luit soit légère !





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos