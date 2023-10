Délogés de l'ancienne piste et d'autres quartiers de Dakar: Les mécaniciens s'installent à Sacré cœur 3 Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2023 à 20:47 | | 0 commentaire(s)| L'histoire des mécaniciens délogés à l'ancienne piste et dans d'autres quartiers de Dakar n'est pas finie. Certains d'entre eux sont en train de s'installer à Sacré-cœur 3. Une situation que les riverains trouvent normale. Ces techniciens d'automobiles, disent-ils, n'ont pas d'autre choix. Ils interpellent ainsi les autorités, afin qu'elles leur trouvent un lieu de recasement, plus adéquat et plus accessible.



