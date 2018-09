Demain (Mardi) 10h, La Presse Sénégalaise Au Chevet De L’APS

Après dix jours de grève des agents de l’Agence de presse Sénégalais (APS) , le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) sonne la mobilisation.



Le Secrétaire général national dudit syndicat Ibrahima Khalil Ndiaye appelle tous les acteurs des médias (journalistes, patrons de presse, techniciens des médias) ainsi que les élèves et étudiants en journalisme et communication du pays a une forte mobilisation ce mardi à 10 heures à la Maison de la presse pour soutenir l’APS.



Pour rappel, le bureau Sympics-maison de l’APS a déjà bouclé deux mots d’ordre de 96 heures. Et malgré tout, comme l’avait si bien dit le président Macky Sall “l’APS reste le parent pauvre de la presse sénégalaise”.



