Demande d'annulation de la procédure: La Chambre d'accusation dit niet à Boy Djinné

Sous le coup de plusieurs procédures, Baye Modou Fall alias Boy Djinné a tenté de se débarrasser de l’une d’elles. Selon « Les Echos », le célèbre fugitif avait introduit devant la Chambre d’accusation, une requête aux fins d’annulation d’un dossier affecté au doyen des juges d’instruction.



En effet, ses avocats avaient soulevé des exceptions de nullité de la procédure au motif qu’il y eu une violation de ses droits. Hier, la juridiction du second degré a statué sur cette affaire et a rejeté la requête. Boy Djinné est poursuivi dans cette affaire pour évasion, association de malfaiteurs, vol avec escalade, usage d’arme et vol de voiture.

