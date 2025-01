Demande de mise en liberté provisoire : Les arguments des avocats de Samuel Sarr

Le sort de Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie et Dg de West African Energy (WAE), est entre les mains du juge du 2e cabinet pres du tribunal de Dakar. Samuel Sarr est accusé d’abus de biens sociaux portant sur plus 8 milliards F CFA. Seulement la contre-expertise, faite per l’expert-comptable Alioune Touré milite à sa faveur. Ce qui a poussé ses avocats à déposer une demande de mise en liberté provisoire. Les détails de la requête !

Samuel Amète Sarr a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, le 28 novembre dernier pour le délit d’abus de biens sociaux après une plainte de Moustapha Ndiaye, actionnaire de la société West African Energy, dont Samuel Sarr est le Directeur général. Malgré ses contestations depuis l’enquête préliminaire, à travers notamment un document de 39 pièces qu’il a versé dans le dossier, Samuel Sarr est toujours en détention provisoire.

Toutefois, dans le cadre de la procédure d’instruction du juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar, l’expert-comptable Alioune Touré a été désigné le 6 décembre dernier pour une contre-expertise. Il avait 8 missions précises pour la manifestation de la vérité dont : « l’analyse des flux financiers internes, la vérification des rapports d'audit des cabinets Mazars et Racine, identification des anomalies entre autres ».

Le 13 janvier 2025, l’expert A. Touré a déposé son pré-rapport et les parties ont fait des observations. Ensuite, le rapport définitif a été remis, ce 21 janvier, au magistrat instructeur. L’expert-comptable a donné un avis éclairé sur toutes les problématiques, en prenant le contrepied du rapport Mazars dont s’est servi Moustapha Ndiaye pour porter plainte. Cette contre expertise est favorable à Samuel Amète Sarr. Raison pour laquelle ses conseils estiment qu’il doit être libéré de prison. Selon les informations de Seneweb, son pool d'avocats a introduit hier, mercredi, une demande de mise en liberté provisoire.

Les éléments de la défense…

Mes Baboucar Cissé, Cheikh Ahmadou Ndiaye et Pape Dionewar Soumaré ont articulé leur requête, rappelant les débuts du projet de construction de la centrale de production d’électricité. Selon la défense, à l’entame du projet, les associés avaient investi 4 milliards F CFA pour un financement « clé en main » estimé à 280 milliards F CFA. Et c’est leur client Samuel Sarr, qui grâce à son ingénierie financière et sa connaissance des milieux financiers internationaux, a pu mobiliser plus de 270 milliards F CFA pour construire la centrale qui en est à sa phase terminale. Ainsi l’expert, après l’analyse des flux financiers internes et examen des comptes sociaux de West African Energy et Afrinvest, aucune anomalie n’a été décelée. Mieux, les vérifications des rapports d’audit Mazars et Racine, ont amené l’expert à faire prévaloir les conclusions du cabinet Racine sur celles de Mazars et conclure qu’il s’agit en définitive de régularisation de convention.

Les avocats ont aussi précisé que sur les troisième et quatrième points, l’expert-comptable n’a décelé ni pertes d’actifs, ni manque à gagner de la société West African Energy. Il en est également ainsi des points 5 et 6, aucune anomalie n’a été relevée. Et sur les points 7 et 8, l’expertise a été plus explicite. Sur la base de ces éléments, les avocats de Samuel Sarr estiment que la plainte de Moustapha Ndiaye s’est basée sur un rapport qui ne repose sur aucun standard de comptabilité et d’audit. Mes Baboucar Cissé et Cie sont persuadés que le rapport de Alioune Touré a démontré de la plus belle manière une cabale orchestrée contre Samuel Sarr.

La défense a aussi souligné dans sa requête que l’arrestation de Samuel Sarr a stoppé les travaux de la centrale alors que le démarrage de l’usine était prévu en décembre 2024. Par ailleurs, les avocats ont révélé que les prêteurs qui ont accordé le financement sont inquiets du fait que Samuel Sarr est en détention. Enfin, la défense a rappelé que pour un projet aussi stratégique ayant un impact réel sur la production d’électricité au plan national, il est inopportun voir incompréhensible de maintenir en prison son « inventeur-développeur » sur des bases aussi erronées après la lecture du rapport Alioune Touré.

