Démantèlement d’un gang à Jaxaay : Comment nos forces de l’ordre ont mené à bien une traque implacable à ces cambrioleurs Ils pensaient pouvoir agir en toute impunité, multipliant les vols dans plusieurs quartiers de Dakar, mais leur cavale a pris fin de manière aussi rapide que brutale. La police de Jaxaay a mis fin à l’ère de terreur semée par un groupe de cambrioleurs opérant à Keur Massar, Niacoulrab, Almadies 2, Jaxaay et Lébougui. Cette opération de grande envergure a permis d’arrêter les coupables après plusieurs mois de larcins ayant causé des pertes estimées à plus de 16 millions de FCFA. Source Le Témoin

O. Thiam et Ch. Biaye, les deux têtes pensantes du gang, s’étaient spécialisés dans les cambriolages nocturnes, s’attaquant principalement à des maisons privées, des commerces, mais aussi à des lieux censés être sécurisés. Depuis septembre 2024, ils avaient réussi à dérober des objets précieux tels que des téléviseurs, des ordinateurs, des bijoux et de l’argent liquide.



Cependant, leur crime le plus audacieux est survenu lorsqu’ils ont osé pénétrer dans la Cité Gendarmerie de Keur Massar. Ils ont ciblé le véhicule d’un capitaine de l’Armée nationale, s’emparant d’uniformes militaires, d’insignes et de matériel informatique, un affront qui n’a pas tardé à enflammer la détermination des forces de l’ordre. Un modus operandi redoutable et raffiné Les deux malfaiteurs ont mis en place un mode opératoire redoutable, alliant discrétion et efficacité.



Leur méthode consistait à agir la nuit, lorsqu’ils savaient que les chances d’être repérés étaient minimes. Munis de matériel de pointe, ils pénétraient dans les maisons en quelques minutes, dérobant tout ce qui avait de la valeur. Une fois leurs vols réalisés, ils écoulaient rapidement les objets sur le marché noir, notamment dans les secteurs de Petersen et Colobane.



Pour éviter de se faire prendre, ils utilisaient des motos rapides, leur permettant de fuir rapidement et de changer de lieux de cachette après chaque forfait. Les forces de l’ordre ont découvert que le duo ne s’arrêtait jamais en un seul endroit, modifiant fréquemment leur lieu de résidence pour éviter de trop attirer l’attention.





Une traque implacable des forces de l’ordre



Face à la recrudescence de ces vols et à l’audace des malfaiteurs, les policiers de Jaxaay ont redoublé d’efforts pour les localiser. Une équipe spécialisée a été déployée afin de suivre chaque piste, exploitant les caméras de surveillance et recueillant les témoignages des victimes.



Grâce à ces informations et à une enquête minutieuse, les enquêteurs ont pu retracer les moindres déplacements des suspects. Le 16 mars 2025, l’étau s’est resserré. Après plusieurs semaines de surveillance, O. Thiam et Ch. Biaye ont été interpellés dans une maison à Jaxaay où ils s’étaient réfugiés.



Lors de la perquisition, les policiers ont retrouvé plusieurs objets volés, dont des bijoux, du matériel électronique, ainsi que des uniformes et insignes militaires, témoignages accablants de leurs nombreux méfaits.



Des aveux incriminants et une chasse aux complices



Au cours de leur interrogatoire, les deux suspects ont été forcés de reconnaître leur implication dans les différents cambriolages. En plus de leurs aveux, ils ont révélé l’existence d’un réseau plus large, composé de complices chargés de revendre les objets volés. Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs recherches pour démanteler l’ensemble du réseau criminel.



Des perquisitions sont en cours à Colobane, Pikine et d’autres zones où les biens volés ont été écoulés. L’objectif est de remonter jusqu’à ceux qui ont participé à la gestion du butin et qui continuent de mettre en circulation ces objets volés.



Soulagement et reconnaissance des populations



L’arrestation de ces criminels a été accueillie avec un grand soulagement par les habitants des quartiers concernés, qui avaient vécu des mois de peur constante.



« Nous étions terrorisés, surtout la nuit. Chaque bruit suspect nous faisait sursauter. Aujourd’hui, nous pouvons enfin retrouver un peu de sérénité », témoigne un résident de Keur Massar.



Pour les autorités, cette arrestation est une victoire symbolique dans leur lutte contre la criminalité. Le commissariat de Jaxaay a réaffirmé sa détermination à protéger la population et à continuer sa guerre sans relâche contre les réseaux criminels.



« Aucun criminel ne restera impuni. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces actes de délinquance cessent », a assuré un responsable de la police.



O. Thiamet Ch. Biaye devraient bientôt être présentés devant le procureur. Ils risquent de lourdes peines pour vol en réunion, usurpation d’identités et d’uniformes militaires, ainsi que pour recel. Leur arrestation représente une victoire décisive pour la justice, mais elle rappelle aussi l’importance d’une vigilance continue face à des réseaux criminels toujours prêts à semer le chaos



