« Démarche qualité au sein d’une administration publique »: Un ouvrage pratique de Mme Ndèye Arame Fall Sall, Inspectrice du Trésor Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 21:10 | | 0 commentaire(s)| Inspectrice du Trésor, Mme Ndèye Arame Fall Sall est brevetée de l’Ecole nationale d’aministration du Sénégal en 2003. L’Inspectrice a produits ouvrage, intitulé, « Démarche qualité au sein d’une administration publique ». L’auteure est receveur général du Trésor (RGT) depuis 2017. Auparavant, elle a occupé les postes de fondé de pouvoirs du TDR de Fatick, de percepteur de Gossas et de Fondé de pouvoirs du RGT. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit privé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et d’un MBA en Qualité Hygiène, Sécurité, Environnement délivré par l’Institut Supérieur de Management du Sénégal.





L’ouvrage de l'Inspectrice du Trésor, Mme Ndèye Arame Fall Sall s’intéresse à comment améliorer la qualité des services publics ? Comment allier action publique et satisfaction des clients usagers ? Comment certifier un service public ?



Ainsi, l’ouvrage propose des réponses à ces questions, en retracant le processus de certification de la recette générale du Trésor, première administration publique certifiée en 2017 à la norme ISO 9001-2015, ainsi que l’expérience du Trésor public.



L’odysée permettra de découvrir les secrets de cette réussite, les innovations dans le management des équipes grâce au leadership, à l’implication des personnels. Ainsi, il relate les péripéties de cette aventure : les efforts, les résistances, les victoires... L’ouvrage pose en définitive la problématique de la gestion dans les services publics.



La certification d’autres services du Trésor et de l’Etat prouve que le discours a cédé la place à l’action que l’engagement pour un service public de qualité est irréversible. Aussi, le livre permet-il, de démythifier la démarche qualité, de la rendre accessible à tous. C’est aussi, le témoignage d’un fonctionnaire, un retour d’expérience appuyer de propositions qui participent à la réflexion amorcée pour une administration moderne et performante.









Accueil Envoyer à un ami Partager