Le gouvernement du Sénégal a décidé de prendre le taureau par les cornes, pour une rentrée scolaire sans problèmes et pour donner aux écoles, les meilleures garanties de démarrage des cours. Ainsi, 18 mesures fortes ont été annoncées à l’issue du Conseil interministériel préparatoire de la rentrée 202/2024. Des mesures qui visent à rassurer les acteurs et les parties prenantes. D’ores et déjà, le Premier ministre Amadou Bâ a tenu à rassurer les chefs d’établissement qui se plaignaient déjà de la suppression des frais d’inscription à l’élémentaire et de leur réduction pour les établissements du moyen-secondaire, en insistant sur le fait que ces frais ne devraient pas dépasser un montant de 5000 FCfa.



Ainsi, le Pm Amadou Bâ a engagé son gouvernement à œuvrer à « rendre effectif, le transfert des budgets de fonctionnement destinés aux écoles élémentaires ». Afin de résorber le déficit de personnel enseignant, le Premier ministre a annoncé un recrutement spécial de personnels qui seront ventilés dans les différents établissements. Il s’agit de « procéder à un recrutement spécial de personnel enseignant et de diligenter la mise à disposition de tous les personnels », selon Amadou Bâ.



Dans l’optique d’une bonne rentrée et d’un bon fonctionnement des écoles, d’autres mesures comme « la mise à disposition des écoles et établissements des fournitures scolaires et autres intrants pédagogiques nécessaires pour un bon déroulement des cours dès la rentrée scolaire ». De même, face au phénomène d’inondation qui affecte la plupart des écoles, le chef du gouvernement a annoncé des actions pour assurer le démarrage des cours dès les premiers jours de la rentrée. Des actions allant dans le sens de « mettre à niveau les structures d’éducation et de formation inondées et/ou endommagées et d'assurer l’accès à l’eau, à l’électricité et aux blocs d’hygiène fonctionnels dans les écoles et établissements scolaires ».



Dans la même démarche, Amadou Bâ a annoncé un programme pour « mettre à la disposition des écoles et établissements, les fournitures scolaires et autres intrants pédagogiques nécessaires pour un bon déroulement des cours dès la rentrée scolaire ». Egalement, le gouvernement a décidé d’aller vers l’accélération de la mise en œuvre des 14 décisions présidentielles sur les daaras et d'apporter l’appui nécessaire aux daaras, le remplacement des abris provisoires, la modernisation des établissements scolaires publics, en accordant une priorité aux anciennes écoles.



Aussi, l’Etat va travailler avec le ministère et les acteurs de l’artisanat, pour des partenariats opérationnels, en vue de relancer l’acquisition, par l’Etat et ses démembrements, de tables-bancs, dans le cadre du Projet du Mobilier national et de la relance de l’économie, en plus d’achever, dans les meilleurs délais, l’exécution des différents programmes et projets, inscrits dans la loi de finances pour l’année 2023, en mode « Fast Track », a dit Amadou Bâ.



La rencontre a également évoqué le cas des enfants en situation de manque de papiers d’état-civil. En effet, beaucoup d’enfants sont privés de la chance de participer aux différents examens du cycle scolaire, à cause d’un manque d’extrait de naissance. Ainsi, le Chef du Gouvernement a insisté sur l’urgence de « déployer toutes les actions nécessaires, pour la prise en charge des questions liées à l’état-civil, à la lutte contre les violences en milieu scolaire et à la protection des couches vulnérables ».



Parmi les mesures annoncées, le Premier ministre a annoncé la « finalisation et la mise en œuvre de la stratégie d’orientation des 30% d’élèves issus du cycle fondamental, dans la formation professionnelle et technique ».



L’utilisation du numérique dans les enseignements-apprentissages, va être renforcée, après les expériences réussies pendant la période de la covid-19. Il s’agit de « faire évoluer les modes et méthodes d’enseignement et de formation par l’intégration systématique du Numérique dans les enseignements-apprentissages, de poursuivre et d'améliorer l’exécution d’un plan de transformation digitale de l’administration, afin d’accentuer la célérité, l’efficacité ».



Dans la même dynamique, le gouvernement du Sénégal va « accélérer et finaliser la révision des curricula ». Pour lutter contre les inégalités et les discriminations et promouvoir l’équité, le gouvernement a promis de « poursuivre la mise à disposition des tenues scolaires des élèves, en diligentant la phase 2 ».



La stabilité et la pacification de l’espace scolaire ont été également au sujet des débats de la rencontre. Ainsi, le gouvernement s’est engagé à « prendre toutes les dispositions nécessaires afin de consolider, avec les partenaires sociaux, la stabilité du système éducatif ».













Sud Quotidien