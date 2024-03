Démarrage de la campagne électorale : Amadou Ba reçu par Serigne Mountakha Mbacké Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2024 à 04:56 | | 0 commentaire(s)|

Sans tambour ni trompette, le candidat Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à l'élection présidentielle du 24 mars était à Touba, ce samedi, auprès du Khalife général des mourides pour solliciter et recueillir ses prières. Amadou Ba a été reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans sa concession de Darou Minam. A signaler qu'il y'a quelques semaine alors Premier ministre, M. Ba avait déjà effectué des visites de courtoisies auprès de certaines éminences de la cite religieuse. Cette démarche par anticipation est salutaire et respectueuse, pour certaines personnes, car il n'y aura ni meeting , ni caravane dans la cité religieuse, conformément à la volonté du Khalife général des Mourides. Le candidat Amadou Ba visiblement satisfait a l'issue de son audience, a quitté Touba sans faire de déclaration. Mamadou DIEYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/demarrage-de-la-campagne-elect...

