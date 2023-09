Démarrage des activités du consulat du Sénégal à Barcelone : Les précisions du ministère des affaires étrangères

Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur informe les Sénégalais et particulièrement ceux vivant en Espagne, que ce pays a accepté depuis le 10 Aout, l’ouverture du Consulat Général de Barcelone. Ce, suite à la demande formulée le 16 Janvier par la ministre après sa visite à Madrid.



Me Aïssata Tall Sall informe que les formalités pratiques de démarrage du consulat général ont été largement engagées et les activités imminentes. Le ministère des affaires étrangères tient, dans un exercice de vérité à informer nos compatriotes et éviter ainsi toute manipulation politique tendancieuse sur cette question.

