Dématérialisation des amendes forfaitaires : Les transporteurs observent des manquements EnQuête--À l'occasion du lancement de la Plateforme de digitalisation dématérialisation de paiement des amendes forfaitaires, le secrétaire administratif du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, Fallou Samb, a déclaré qu'ils ont observé quelques manquements par rapport au système mis en place. Pour lui, ils doivent inclure le barème forfaitaire dans la plateforme pour leur permettre de savoir l'infraction commise et la somme à payer.

Après le lancement officiel de la Plateforme de digitalisation de paiement des amendes forfaitaires, les autorités de la DGCPT, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la Direction générale des Transports terrestres ont effectué une visite de terrain sur les points de contrôle de Nabil Choucair et de l'EMG.



Ils ont été en compagnie des journalistes pour leur montrer la procédure de contrôle. Au cours de cette visite de terrain, le secrétaire administratif du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, Fallou Samb, a déclaré qu'ils ont noté des manquements par rapport à la plateforme



Pour lui, ils doivent inclure le barème forfaitaire pour leur permettre de connaître l'infraction commise et la somme à payer. Au point de contrôle de Nabil Choucair, les pandores ont verbalisé un taximan qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Au cours de leurs échanges, le gendarme lui a fait savoir qu'il a commis une infraction et lui a expliqué la procédure de paiement de l'amende via la nouvelle plateforme. Il lui a fait savoir qu'il doit payer 6 000 F CFA et le taximan l'a fait via son application mobile money.



D'après Fallou Samb, le taximan doit payer une contravention de 3 000 F CFA au lieu de 6 000 F CFA. “L'infraction sur le non-port d'une ceinture est à 3 000 F CFA et si c'est 6 000 F CFA qui est inscrit sur la plateforme, cela mérite d'être rectifié. Ce n'est pas conforme au barème de contravention”, a-t-il fulminé



Un autre manquement qu’il a noté est la délivrance de reçus de paiement. “On a voulu avoir des reçus. Si, par exemple, vous payez et qu'on vous envoie l'amende forfaitaire par message (SMS), est-ce que tous les chauffeurs ont à leur portée des portables ? La réponse est non. Je peux conduire mon véhicule sans avoir un portable. Si vous entrez dans un supermarché et que vous achetez une valeur de 1 000 F CFA, vous recevez un reçu”, a-t-il clamé.



“Je crois que la technologie a avancé de telle sorte que, après avoir payé, on devrait s'équiper d'une petite imprimante qui permettrait de tirer un ticket pour justifier le paiement effectué. Ça va nous permettre, s'il y a, par exemple, un autre contrôleur qui note la même infraction, de lui présenter le reçu de paiement, pour lui montrer qu'on a déjà payé pour cette infraction. Alors que ça ne sera pas possible avec le portable”, a suggéré le secrétaire administratif du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal.



Avant de marteler : quand ils vont montrer le message téléphonique au policier ou au gendarme, ces derniers n'auront pas le temps de regarder le téléphone pour vérifier s'ils ont payé ou pas. “Ça, c'est un problème qui nous tient à cœur, parce que nous risquons de perdre du temps avec la plateforme et, en fin de compte, cela ne produira pas l’effet escompté”, a-t-il lancé



Par ailleurs, Fallou Samb a rappelé que ce sont eux qui avaient demandé au chef de l’État d'éliminer complètement les attestations et de mettre en œuvre une plateforme qui va leur permettre de payer directement leurs amendes forfaitaires au niveau du Trésor public et c'est ce qui s'applique aujourd’hui.

