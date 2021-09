Dématérialisation des procédures judiciaires : le PAMA accompagne les cours d’Appel Dans le cadre de la dématérialisation des procédures judiciaires, les équipes du Ministère en charge de la Fonction publique, à travers le Programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA) et du Ministère de la justice ont tenu une activité d’immersion dans les cours d’Appel de Kaolack, Thiès et Ziguinchor du 13 au 16 septembre 2021.



L’objectif de ces missions est de faciliter la numérisation de la procédure judiciaire qui participe à la qualité des services rendus aux usagers en cohérence avec la composante 2 du PAMA : « Amélioration des services aux usagers », pilotée par la Direction de la Promotion de la Bonne gouvernance qui est logée au département de la Justice.





Ces différentes rencontres avec les acteurs de la chaîne judiciaire visent à préparer le colloque sur la E-Justice avec pour thème « Sensibilisation et Collaboration des acteurs des écosystèmes judiciaire & Numérique au Sénégal » prévu au mois d’octobre prochain.



Ce rendez-vous international sera couplé d’un Hackathon durant lequel des équipes composées de développeurs web, de développeurs d’applications mobiles, d’infographes designer, de spécialistes judiciaires se réuniront pour travailler sur une solution de service judiciaire.



Pour rappel, la cérémonie officielle de lancement de ces missions s’est tenue le 05 août 2021 à Dakar par visioconférence.

