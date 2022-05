Demba Bitèye, le Dg de Senelec rassure :« La machine va redémarrer et retrouver son fonctionnement normal » Senelec avait jusqu’ici préféré le silence, à part les 2 communiqués. Son Directeur général a parlé hier sur la Rts. Et c’est pour assurer que « toutes les dispositions nécessaires ont été prises sur toute la chaîne d’approvisionnement ». Pape Demba Bitèye d’ajouter : « Ce qu’il faut dire, c’est que la centrale de Contour Globlal est revenue en exploitation normale. On a recouvert les 85 mégawatts. Maintenant, nous sommes en train de faire les approvisionnements avec la centrale de Tobène Power qui est de 105 Mw.

Et comme le technicien l’a rappelé, dès que le fioul sera là en quantité suffisante, la machine va redémarrer et retrouver son fonctionnement normal ». S’agissant de la « qualité du combustible reçu », il explique « contrairement à ce qu’on a eu à connaître, vous l’avez vu, le combustible n’a pas atteint les moteurs ».



Selon lui, l’Etat a pris une « bonne décision », peut-être qui nous a sauvés aujourd’hui en confiant « tout l’approvisionnement en combustible à la Sar qui est spécialisé dans cela et qui fait le process du début à la fin jusqu’à l’approvisionnement des centrales de Senelec ».



Et comme le révélait Bés bi dans son édition du jeudi, la Sgs a bien délivré un certificat de qualité, préalable à la distribution. « Le contrôle qualité a été effectué et les spécifications que nous avons reçues nous montrent que le combustible est conforme », a-t-il ajouté.

