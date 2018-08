Demba Kandji tape fort sur Khalifa Sall: Cinq ans de prison ferme, 1,8 milliard d’amende…

Le député-maire Khalifa Ababacar Sall va rester en prison. La Cour D’appel de Dakar vient de confirmer les 5 ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 5 millions que le tribunal correctionnel avait prononcé à son encontre le 30 mars dernier. L’édile de la ville de Dakar et ses 5 co-prévenus doivent aussi, allouer solidairement la somme de 1,8 milliard de francs à L’Etat du Sénégal qui a eu cette fois gain de cause sur sa constitution de partie civile dans ce procès.



Par ailleurs, Mbaye Touré, Yaya Bodian et Fatou Traoré ont été aussi condamné à 5 ans d’emprisonnement pour complicité d’escroquerie et faux et usage de faux.



Ibrahima Yatma Diaw et Amadou Mactar Diop ont pris deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme.



Kady FATY Leral