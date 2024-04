Démenti : Aucune saisie de parcelle par Ecobank concernant Khadim Ba de Locafrique

Aucune saisie de parcelle par Ecobank n'a eu lieu concernant Monsieur Khadim Ba de Locafrique. Les informations rapportées dans l'article sont totalement infondées et représentent une atteinte à la réputation et à l'intégrité de Monsieur Khadim Ba ainsi qu'à Locafrique.



Nous tenons à souligner que nous avons déjà pris les mesures nécessaires pour réfuter cette fausse information auprès du site Senenews ainsi Modou Mamoune Tine et nous envisageons également de déposer une plainte officielle contre cette publication pour diffusion de fausses nouvelles.



Nous invitons le public à ne pas se fier à ces informations erronées et à ne pas les propager davantage.