Démenti de la Senelec sur le décès tragique d’un jeune à Yeumbeul Sud

La Senelec tient à préciser qu’elle n’est en aucun cas responsable du branchement de fortune qui a causé cette électrocution. Les équipes techniques dépêchées sur les lieux pour sécuriser la zone ont constaté qu’il ne s’agissait pas d’une installation officielle ou sécurisée par la société nationale d’électricité. Le poteau concerné et le fil impliqué n’ont pas été installés ni approuvés par la Senelec.



De plus, il convient de souligner que toute intervention d’installation électrique sur un espace public, comme le terrain de basket concerné, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part des autorités compétentes. La Senelec rappelle également qu’elle n’a jamais été officiellement alertée concernant ce type de branchement surplombant le terrain en question.



Face à cette tragédie, la Senelec exprime sa profonde compassion et présente ses sincères condoléances à la famille d’Ahmadou Bamba Ndiaye ainsi qu’aux résidents de Yeumbeul Sud. Toutefois, elle rejette fermement toute accusation de négligence et appelle à la prudence et au respect des normes de sécurité en matière d’électricité pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.