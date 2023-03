Demi-finale Can U20: Le Sénégal croise la Tunisie ce lundi, à 14h Pour ouvrir le bal des demi-finales de la CAN U20, le Sénégal défie la Tunisie à 14H GMT. Une rencontre entre deux équipes qui n’ont encore jamais remporté la compétition qui en est à sa 22ème édition. L’occasion est donc belle de se rapprocher de ce rêve. Pour le Sénégal, il s’agira de poursuivre le sans-faute dans cette compétition.

Trois victoires en groupes et un court succès face au Bénin en quart de finale (1-0). Les « Lionceaux » sont aussi la meilleure défense puisqu’ils n’ont concédé aucun but (à égalité avec la Gambie). Le sélectionneur Malick Daf ne veut cependant pas s’appesantir sur la manière.



Aujourd’hui, seule la victoire sera belle. « Nous allons certes atteindre un objectif. Nous avons des objectifs. On va jouer pour gagner face à la Tunisie. Une équipe qui n’est pas là par hasard et avec beaucoup d’individualités. Nous sommes prêts. Comme je le dis toujours, la discipline tactique est très importante, il faut être solidaire du porteur du ballon, il faut plus de générosité dans l’effort quand on joue des équipes aguerries comme cette formation tunisienne. Nous sommes habités par la rage de vaincre. »



D’après Le Soleil, la Tunisie elle, se présente en demi-finale après avoir connu un miracle en quart de finale de cette CAN U20. Un succès aux tirs au but face au Congo. Le tout après avoir fait match nul 3-3 après prolongations. Les Aiglons ont d’ailleurs arraché l’égalisation à la 119ème minute.



Le coach tunisien Adel Sellimi mise ainsi sur cette dynamique pour bouger le Sénégal, qu’il considère comme le favori de cette rencontre. Tout en donnant une consigne claire : être « prêts mentalement et physiquement pour vaincre et se qualifier pour la finale». La Tunisie n’a plus disputé de finale depuis 1985 (défaite face au Nigeria). Alors que le Sénégal a disputé trois finales de suite (toutes perdues en 2015, 2017 et 2019).



La Gambie face à l’ogre nigérian



Parmi les quatre équipes restantes dans cette CAN U20, seul le Nigeria a déjà été sacré. Les Nigérians ont remporté le graal à 7 reprises. C’est d’ailleurs la nation la plus titrée de l’histoire. Néanmoins, le dernier succès commence à dater. Il remonte, en effet, à 2015, face au Sénégal. De plus, l’adversaire de ce lundi 06 mars s’annonce coriace. Car oui, la Gambie vient en vrai challenger.



Les jeunes scorpions ont fait un carton plein en phase de groupes (3 victoires) avant d’atomiser le Soudan du Sud (5-0) en quart de finale. Devenant par la même occasion la meilleure attaque (9 buts, à égalité avec le Sénégal). Le tout en gardant leurs cages inviolées. Les Nigérians auront du pain sur la planche.



Programme des demi-finales



14h GMT

Sénégal-Tunisie



17hGMT

Gambie-Nigeria



