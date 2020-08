Démission de l’UMS d' Ousmane Kane - Souleymane Teliko "réajuste" la toge de son collègue Le président de l’Union des magistrats sénégalais Souleymane Teliko a réagi, après la diffusion dans les médias de la lettre de démission du juge Ousmane Kane qui a fustigé le comportement de certains magistrats qui manquent de considération et de respect à l’endroit de leurs aînés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avons effectivement reçu la lettre du Premier président de la Cour d’appel (CA) de Kaolack, Ousmane Kane, annonçant sa décision de démissionner de l’Ums. La lettre étant purement personnelle, nous en prenons acte. Nous allons l’examiner attentivement et s’il y a lieu, nous lui servirons la réponse qui sied», a répondu Souleymane Teliko.



Il affirme par ailleurs « qu’il s’agit d’un rapport entre l’Ums et un de ses membres. Je pense que si nous avons quelque chose à dire, nous allons le lui dire personnellement.



Nous allons le faire en temps opportun. Mais je ne crois pas que ce soit utile ou même indiqué de s’adresser à la presse sur les questions qui concernent exclusivement l’Ums et un de ses membres", a-t-il recadré.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos