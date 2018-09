Démission : Abdoul Mbaye perd son Directeur Exécutif Amadou Badiane...en plein parrainage

Amadou Badiane a démissionné de son poste de Directeur Exécutif et de sa qualité de membre du parti L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) que dirige Abdoul Mbaye pour « des raisons de convenance personnelle ».



« Bonjour, Je vous informe que j'ai démissionné le vendredi 7 septembre 2018 de mon poste de Directeur Exécutif et de ma qualité de membre du parti ACT de Abdoul Mbaye pour des raisons de convenance personnelle . Je quitte L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail après avoir occupé le poste de Secrétaire national à l'organisation et à la mobilisation, puis directeur de campagne des législatives 2017 et enfin Directeur Exécutif du parti », a déclaré Amamdou Badiane dans un communiqué envoyé à la rédaction de leral.net.