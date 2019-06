Démission d’Aliou Sall de la CDC: l’APR "salue le courage et l’engagement d’Aliou Sall" Les responsables de l’Alliance pour la République (Apr), ont réagi, suite à la démission d’Aliou Sall de la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans un communiqué signé de son porte-parole national Seydou Guèye, l’Apr considère, en effet, que c’est un « acte qui vise incontestablement à la manifestation de la vérité, à la suite d’accusations grotesques et infondées ».

Les camarades de Seydou Guèye disent également saluer « le courage d’Aliou Sall et son engagement politique dans un contexte politique marqué par la calomnie, la diffamation et une volonté manifeste de nuire ».



Aussi, refusent-ils « toute forme d’amalgame dans la gestion de cette affaire aujoud’hui pendante devant la justice ».

