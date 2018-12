Démission de James Mattis: les généraux lâchent Trump

La démission, annoncée jeudi 20 décembre, du secrétaire à la Défense James (ou Jim) Mattis, marque la fin d'une époque: celle des militaires au sommet du pouvoir sous la présidence Trump, où ministres et conseillers sont soumis à une valse inédite.



Voilà deux ans, le président américain s'était entouré de plusieurs généraux, nommés à des postes clefs de l'appareil d'État: H.R. McMaster, promu conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche (en remplacement de l'éphémère et controversé général Michael Flynn; John Kelly, bombardé chef de cabinet de la Maison-Blanche après avoir été pendant quelques mois, Secretary of Homeland Security (ministre de l'Intérieur); James Mattis nommé secrétaire de la Défense, considéré comme le principal pôle de stabilité au coeur d'une administration chaotique.



Unanimement respectés aux États-Unis pour leurs qualités intellectuelles et leur expérience au combat, ces trois-là étaient souvent comparés à des "adultes dans la pièce" (adults in the room), à côté de l'impulsif président Trump dont le savoir-faire en matière internationale était proche de zéro.















L'Express