Démission de Mme Diégui Diop / Les vraies raisons : Son ministre lui a servi une demande d’explications, assortie d’une mise en demeure Tout est parti de son absence de près d’un mois, sans oublier de percevoir son salaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Mme Diégui Diop ne s’est pas fait prier pour attaquer sans réserve le gouvernement, lors de son passage à l’émission Rfm Matin. Suffisant pour se voir infliger une demande d’explications, assortie d’une mise en demeure du ministre Alioune Dione.

S’attendant en vain à être limogée à l’issue du Conseil des Ministres d’hier, Madame Diégui Diop, Directrice de la Promotion de l'Economie sociale et Solidaire, a simulé une démission.

Le stratagème utilisé par l’égérie de l’APR à Saint louis est de signer un communiqué titré « Démission de Mme Diop », sans la moindre allusion dans le texte ou à la base, une lettre de démission en bonne et due forme.



D’après le journal "Point Actu", elle invoque sa loyauté envers le Président Macky Sall et compte poursuivre son combat pour le triomphe du parti du prédécesseur du Président Diomaye Faye.







