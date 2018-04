Démission ou limogeage du gouvernement : Thierno Alassane Sall brise le silence

Thierno Alassane Sall, président du mouvement ‘'la République des Valeurs’ sera l’invité de l’émission ‘‘TALK’’ à la SEN TV ce mercredi 12 avril à 21 heures. Outre les questions de l’heure sur la situation économique et socio-politique du pays, l’ancien ministre de l’Energie, « appréciera à sa juste mesure la malencontreuse sortie » du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne par rapport à sa sortie du gouvernement, renseigne une note de ses services.



Pour rappel, le dimanche 25 mars 2018, coïncidant avec l’anniversaire de l’accession à la magistrature suprême du Président Sall, M. Dionne alors invité de de l’émission ‘‘Grand Jury’’ de la RFM, avait révélé que Thierno Alassane Sall n’a pas démissionné mais a plutôt été démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats. « Ce monsieur a été démis devant moi, il n’a pas démissionné, j’étais là et c’est pour des des raisons de performances.



Quand on vous donne un objectif et que vous travaillez avec des équipes de TOTAL et d’autres sociétés, avec des délais prescrits et avec des textes et que vous ne soyez pas prêts au moment opportun, vous demandez encore 15 jours de plus au Premier ministre, alors que nous avons pris l’engagement et invité les partenaires pour que ce travail soit terminé pour qu’on signe. Le Président l’a démis. Un manager, c’est la décision et vous, vous ne décidez pas. Le chef de l’Etat a alors pris ses responsabilités pour le démettre, c’est ça la vérité historique », a-t-il confié.









Leral.net