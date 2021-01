Démolition de maisons à Mbour 4: Prise de panique, une dame accouche avant terme et... Les habitants de Mbour 4, commune de Thiès, se sont réveillés, le samedi 23 janvier 2021, surpris. Le préfet de Thiès, Moussa Diagne et le patron de la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (DSCOS), Papa Saboury Ndiaye, accompagnés d’une forte colonie de gendarmes, ont démoli des centaines de maisons, plongeant leurs occupants dans une tristesse indescriptible.

« On a vu des maisons, construites à coût de millions, tomber en ruines en moins de quatre heures », a déclaré Amadou Dia, vice-président des victimes de Mbour, invité sur iRadio. Contrairement au chef des Opérations qui a fait savoir que 258 sommations ont été servies aux occupants des lieux, Amadou Dia persiste qu’ils n’ont reçu aucune sommation, aucun arrêté et aucune ordonnance venant du juge.



Les dégâts matériels sont inestimables pour le moment, même si un montant exact n’a pas encore été avancé. « Nous sommes en train de faire le décompte. Les dégâts sont lourds, les familles impactées sont nombreuses. Des millions ont été réduits en poussière », a révélé Amadou Dia, révélant dans le même sillage, qu’une dame a perdu son bébé ce jour-là. « Paniquée, elle a accouché avant terme et le bébé est décédé. Je n’avais jamais vu une telle situation auparavant », a-t-il raconté.



