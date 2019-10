Démolition du marché Gueule Tapée : commerçants et municipalité toujours à couteaux tirés C’est toujours l’impasse au marché Gueule Tapée où des commerçants s’opposent à la municipalité à propos de la démolition dudit marché et la reconstruction d’un nouveau complexe.

Selon Alioune Badara Samb, porte-parole des commerçants, qui s’est prononcé sur la RFM, « la mairie avait annoncé la réparation de 142 cantines. Maintenant, ils parlent de raser le marché. Un monsieur qui serait un promoteur, nous a dit qu’il a acheté le terrain. Le dossier est à la gendarmerie de Thionk ».

Il accuse, par ailleurs, le délégué du marché, un certain Mbaye Ndiaye d’être derrière ce coup fourré, de connivence avec la mairie.

Tout autre son de cloche du côté de Babacar Diop, premier adjoint au maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane.

« 80% des commerçants ont été déjà relogés dans d’autres cantines, gratuitement. Ils ne paient ni l’eau, ni l’électricité. Ils sont3 ou 4 personnes qui ne sont que des locataires qui veulent créer des problèmes », a-t-il réagi sur la même chaine.

Et de préciser, « c’est une question de sécurité. C’est la protection civile qui est venue inspecter le marché et qui a décidé qu’il fallait le démolir pour des problèmes de sécurité. Ils savent très bien que ce marché est vétuste. Nous avons déjà enlevé plus de 300 cantines, il ne reste plus qu’une cinquantaine et nous allons continuer la travail ».

Toujours elon Babacar Diop, « plusieurs milliards ont été investis pour la réfection de ce marché. Et c’est une demande des populations. Nous allons y construire un terrain de football en haut, un fast-food et plusieurs autres commodités au bénéficie des populations ».



