Départ d’Abdourahmane Diouf de Rewmi : « A qui le prochain tour ? », s’interroge Oumar Sarr Exclu du parti Rewmi pour avoir fait capoter le projet d’Idrissa Seck de mettre en place un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, Oumar Sarr, aujourd’hui membre de la coalition présidentielle, regarde de loin ce qui se passe dans son ancienne formation politique, notamment avec le départ retentissant d’Abdourahmane Diouf.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans une large interview accordée à Enquête, ce samedi, le fondateur du parti Parel/Songue Daan, s’est dit pas du tout surpris par ce départ. « J’observe sans être surpris. Je connais les qualités et le talent d’Abdourahmane Diouf. C’est un intellectuel de très grande qualité. Donc, quand il démissionne, c’est une très grosse perte pour Rewmi ». Et de poursuivre, « mais en tout cas, je ne suis pas surpris. Je pense que le Rewmi a un problème de management Qui fait qu’on pourrait penser, à qui le prochain tour ? »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos