Départ de Sonko de la coalition : Jotna minimise l'impact, mais regrette la perte d'un allié de taille.

En conférence de presse cet après-midi, suite à une assemblée générale extraordinaire, la coalition Jotna regrette le départ du parti Pastef Les Patriotes de Ousmane Sonko de la dite coalition.



"Nous avons perdu l'un des plus grands partis de la coalition d'une manière un peu brutale. Et nous sommes malheureusement touchés par le départ du Pastef", a laissé entendre le président de la coalition, Bruno d'Erneville.



Cependant, la coalition Jotna semble minimiser l'impact de ces départs enregistrés au sein de la coalition. Le président Bruno d'Erneville de préciser que seuls les 45% des membres de la coalition sont partis. "Le staff le plus élevé a décidé de poursuivre le compagnonnage avec la coalition. Ce qui reste c'est de recomposer les membres. Car, seuls 45% des membres de la coalition sont partis. Tout le reste renouvelle son appartenance à la coalition. Et aujourd'hui sept (7), mouvements politiques ont décidé de rejoindre la coalition Jotna. Et plus que jamais, nous sommes déterminés à poursuivre le combat", tente de rassurer Bruno d'Erneville...

www.dakaractu.com

