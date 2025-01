Départ des bases françaises : Ousmane Sonko dément Emmanuel Macron Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration, le Président français Emmanuel Macron a affirmé que le départ annoncé des bases français aurait été négocié entre les pays africains qui l’ont décrété et la France.Il a ajouté que « par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l’annonce à ces pays africains ».Une contrevérité, selon le […] Dans une déclaration, le Président français Emmanuel Macron a affirmé que le départ annoncé des bases français aurait été négocié entre les pays africains qui l’ont décrété et la France.

Il a ajouté que « par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l’annonce à ces pays africains ».

Une contrevérité, selon le premier ministre Ousmane Sonko. Sur sa page Facebook, il a indiqué que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée.

« Aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté , en tant que pays libre, indépendant et souverain », a dit le Pm.

Dans son message, le président français a également indiqué « qu’aucun pays africain ne serait aujourd’hui souverain, si la France ne s’était déployée ». Là aussi, le Pm estime que la France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté.

« Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la lybie avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C’est enfin le lieu de rappeler au Président Macron que si les soldats Africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s’étaient pas déployés lors la deuxième guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut être aujourd’hui encore, Allemande », a-t-il écrit.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/depart-des-bases-francais...

