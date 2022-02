Département de Fatick / Officiellement installé dans ses fonctions: Cheikh Kanté décline ses priorités pour le développement

Le ministre d’Etat, envoyé spécial du chef de l’Etat, a pour principal objectif de faire de sa collectivité territoriale, le département le plus émergent du Sénégal. « Le président de la République veut en tant que fils de Fatick, que ce département figure parmi les plus émergents du pays. Je dois répondre à ses attentes et à celles des populations, à travers l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, les financements, l’autonomisation des femmes, l’accès à la terre, l’accès à la formation, aux marchés et à la culture », a-t-il dit.



Pour atteindre ses objectifs, Cheikh Kanté entend proposer un plan quinquennal, qui doit être réfléchi et articulé sur les spécificités de chaque collectivité territoriale et qui sera validé par une conférence territoriale prévue incessamment. « Par la grâce de Dieu, Fatick peut sortir de la pauvreté » a-t-il souhaité.



Dans son propos liminaire, le nouveau président du Conseil départemental a annoncé aux conseillers, la construction d’un nouveau siège d’un milliard FCfa. « Un siège est toujours un symbole. C’est comme une assemblée. Un symbole où se prennent la totalité des décisions importantes dans la logique de planification, d’action et de mobilisation. Ce siège actuel ne répond pas aux aspirations d’émergence du département de Fatick. Je remercie le Président Macky Sall et je vous confirme que c’est une pertinente idée », soutient le responsable politique de l’Alliance pour la république (Apr).