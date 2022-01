Département de Goudomp: Le tout nouveau maire de Niagha, en garde-à-vue Aussitôt élu, aussitôt arrêté et placé en garde-à-vue. Le docteur Idrissa Baldé, candidat à la mairie de Niagha dans le département de Goudomp, est entre les mains des éléments de la gendarmerie de Samine, pour enquête concernant l’incendie de la maison du maire sortant, Yoro Mballo.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:48

Ce dernier contestait les résultats issus des élections locales du 23 janvier dernier. Les camps adverses ont échangé des jets de pierres et des injures. Il s’en est suivi de vives échauffourées ayant abouti à des actes de violences criminelles.



Des motos garées au niveau de la mairie auraient été brûlées par les partisans du maire sortant. Dans la foulée, sa maison a été brûlée. Les deux camps se rejettent la responsabilité.



L’enquête qui se poursuit, en dira plus dans les prochains jours.











Actunet

