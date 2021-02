Département de Kanel : Démission des rangs de l'Apr d’une militante de 1ière heure La coordinatrice adjointe départementale de Kanel, département situé dans le nord-est du Sénégal (région de Matam), à une douzaine de kilomètres du fleuve Sénégal et de la frontière avec la Mauritanie, quitte le parti présidentiel, l’Alliance pour la République (Apr).

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 09:04

Matam Bâ, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a d'ailleurs adressé une note dans ce sens au ministre Mamadou Talla, ci-devant actuel ministre de l’Éducation et, par ailleurs, coordinateur des 10 maires de communes du département de Kanel, pour lui faire part de sa décision de tourner le dos au Président Macky Sall.



«Chers frères et soeurs ! Pour des raisons personnelles, je démissionne du parti Alliance pour la République (Apr Yakaar). Je suis titulaire d'une carte de membre sous le numéro 039.37.79 (signée par Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye, le 01/03/2010), de la carte de Coordination des Cadres républicains des Parcelles assainies sous le numéro de 0002135 (signée par Mamadou El Hadji Ly en 2012) et membre d'un comité aux Hlm Grand Médine, (validé par commissaire Camara)».



Poursuivant, l'ex-responsable des femmes de l'Apr de Kanel ajoute : «mon discours ne sera pas long, chers frères et soeurs. Je demande pardon à tout un chacun, pouvoir comme opposition».

Jointe au téléphone, par « Tribune », Matam Bâ confirme cette démission qui serait motivée par des raisons personnelles.



Cependant, des indiscrétions laissent entendre que des raisons politiques motivent cette décision de Matam Bâ, une militante de première heure et désormais ex-militante de l'Apr.



