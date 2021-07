Département de Mbour: Le regain de contaminations inquiète le corps médical

Le département de Mbour, à l’instar des autres localités du pays, est frappé de plein fouet par la recrudescence des cas de Covid-19. Une situation qui met le corps médical dans une tension. À cet effet, il appelle les populations à respecter les mesures de prévention pour éviter les contaminations. La troisième vague de Covid-19 […]

Le département de Mbour, à l’instar des autres localités du pays, est frappé de plein fouet par la recrudescence des cas de Covid-19. Une situation qui met le corps médical dans une tension. À cet effet, il appelle les populations à respecter les mesures de prévention pour éviter les contaminations.

La troisième vague de Covid-19 n’épargne pas le département de Mbour, très éprouvé par les nouvelles contaminations. Même si les chiffres exacts ne sont pas fournis par les responsables médicaux, il n’en demeure pas moins qu’ils sont alarmants. Dr El Hadj Djibril Fall, médecin au Centre de santé de Mbour et responsable des opérations Covid-19, dans le département, informe que les deux dernières semaines, « la majeure partie des prélèvements sont revenus positifs ». Les cas sont éparpillés dans le périmètre du département. « Nous avons des cas suspects et des cas positifs qui augmentent. Nous pouvons nous retrouver entre 20 et 30 cas par jour », commente Dr Fall. Une situation alarmante à laquelle le corps médical est confronté et qui nécessite le respect des mesures barrières à tous les niveaux, surtout dans les lieux recevant du public. Dr Fall a souligné que la meilleure manière d’échapper à la maladie est l’observation des mesures de prévention qui sont de deux ordres : la vaccination et les mesures barrières.

Comme lui, le Dr Khoudoss Mama, médecin-urgentiste, chef du Service des Urgences de l’Eps 1 Mbour et point-focal Covid, a tenu à lancer un message d’alerte. « Nous sommes dans une phase assez critique. Déjà, à l’apparition de la maladie, nous avons eu tous les problèmes pour la prise en charge, avec le nombre de lits », a-t-il fait noter. Le spécialiste ajoute que le variant Delta dont il s’agit « est beaucoup plus contagieux ». En plus, « les symptômes sont un peu différents de ceux qu’on avait vu au départ », a expliqué le médecin-urgentiste.

Ousseynou POUYE (Correspondant)

Source : http://lesoleil.sn/departement-de-mbour-le-regain-...