Département de Podor: Galoya se remobilise pour la victoire d'Amadou Bâ C’est la suite logique d’une longue série d’actions sociales au profit des populations de Galoya, la naissance du mouvement politique Galoya Renaissance qui porte la signature d’un fils du terroir. Amadou Sy, fondateur de ce mouvement et Président de l’Union Générale des Originaires de Galoya (UGOG), a franchi le pas pour soutenir l’actuel Premier Ministre Amadou Ba. Ce cadre de l’administration et responsable politique de Galoya est soutenu par le Coordonnateur national du Programme d’urgence de modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), lui aussi artisan majeur de la mobilisation derrière le Premier ministre dans le département de Podor.

Aujourd’hui, à travers une démarche inclusive et une consolidation de la base, le mouvement Galoya Renaissance qui fédère la jeunesse de cette localité et des villages voisins se remobilise pour la victoire du candidat à la prochaine élection présidentielle.



Le mouvement qui prône le développement de Galoya dispose déjà de beaucoup de membres composé en grande partie des jeunes, des cadres et des femmes. Profitant du lancement du mouvement Galoya Renaissance dont il est le Président, le Président Amadou SY a souligné que le mouvement a été mis en place pour élire Amadou BA lors de la prochaine élection présidentielle. Il a réussi la prouesse de faire rallier les militants de l’opposition et des indécis pour étendre l’électorat de Benno BOkk Dakar.



Profitant de l’occasion il a salué aussi le leadership de Moussa SOW Coordonnateur national du PUMA pour les nombreuses réalisations dans lesquelles figurent la Case des Touts petits de Galoya, la dotation de moulins à mil, la contribution à la réalisation du Lycée moderne de Galoya entre autres.







