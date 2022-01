Département de Saint-Louis: Mansour Faye incarne un leadership incontestable La Coalition « Benno Bokk Yakaar » sous la houlette du Ministre Mansour Faye, malgré la dissidence de Pr. Mary Teuw Niane et de Dr. Dia avec leurs listes parallèles, a fini de rafler en plus des Communes, toutes les collectivités locales du département de Saint-Louis.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Janvier 2022 à 20:46 | | 0 commentaire(s)|

Le rouleau compresseur de la mouvance présidentielle a écrasé à Saint-Louis, malgré les certitudes de « Yewwi Askan Wi » et de « Wallu Sénégal », tous ses adversaires pour imposer la continuité à l'issue d'élections régulières, transparentes et populaires.



Ibrahima Diao, Coordonnateur APR de la commune de Fass Ngom, considère qu’il n’y a qu’une seule explication à cette razzia. C’est le leadership salvateur du coordonnateur départemental de Benno, qui a insufflé une dynamique politique nouvelle, devant servir de modèle dans la gestion municipale, exclusivement orientée vers les besoins stratégiques, supports d'un développement endogène.



Avec l’amélioration du cadre de vie, l’éclairage public, l’adduction à l'eau potable, l’éducation, la santé, l’accès aux crédits, les populations bénéficiaires ont simplement exprimé leur reconnaissance dans les urnes, en choisissant le bulletin marron. Après l'effort, le réconfort.



En vertu de l'adage, le département attend légitimement, la promotion largement méritée de ses responsables politiques.





















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook