Dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus: La DGID et la LISCA mobilisent à Kaolack (Photos) Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|

Le vendredi 11 octobre 2024, la 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐦𝐩𝐨̂𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 (𝐃𝐆𝐈𝐃), en partenariat avec la 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 (𝐋𝐈𝐒𝐂𝐀), a lancé une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus au Centre des Services fiscaux de Kaolack, en présence de M. Abdoulaye Diagne, Directeur général des Impôts et des Domaines.



Cet événement, placé sous le thème « 𝑷𝒓𝒆́𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓 𝒅𝒖 𝒔𝒆𝒊𝒏, 𝒄’𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 », a vu la participation de nombreuses autorités locales, parmi lesquelles, le Préfet de la région, le Chef de Service de l’Urbanisme, le représentant de la Douane, le représentant de l’Armée et le Président du Conseil départemental, pour ne citer que ceux-là.



Mme Dianko, représentante des femmes de Kaolack et Mme Maty Mbaye, présidente de l'Amicale des Femmes de la DGID, ont, tour à tour, magnifié la tenue de cette activité dans la capitale du Centre et souligné l'importance de ce dépistage gratuit pour la santé des femmes. Elles ont également salué l'engagement social de la DGID, qui, une fois de plus, a fait vibrer sa corde sociale.



Dans son discours, M. Abdoulaye Diagne a réitéré l’engagement de la DGID à promouvoir la santé de ses agents et à soutenir les femmes, tout en insistant sur l'importance de la politique sociale dans le cadre du Programme de Rénovation et d’Extension des Services des Impôts et des Domaines (PRESID). « Au-delà du ciment et des machines, la DGID est portée par de la chair et des os », a-t-il martelé sous les applaudissements du public.



Pour dire que l'humain est au cœur des politiques de la DGID et que la bonne santé du personnel impacte la qualité du service, la performance, la bonne mobilisation des recettes et l’atteinte, voire le dépassement des objectifs assignés.













Avec la DGID









Accueil Envoyer à un ami Partager