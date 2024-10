Déplacement à Bakel : Le Ministère de l'Intérieur apporte son soutien aux victimes des crues (Photos)

Ce lundi 14 octobre 2024, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, s’est rendu dans le département de Bakel pour exprimer son soutien et apporter une assistance aux familles victimes des crues qui frappent la zone. Il était accompagné de Mme Maïmouna Dieye, Ministre de la Famille et des Solidarités, ainsi que de plusieurs directeurs, chefs de service et des représentants d’autres ministères concernés.



Le département de Bakel subit une montée des crues sans précédent, provoquée par le lâchage du barrage de Manantali et des précipitations exceptionnelles, empêchant les habitants de mener leurs activités quotidiennes. L’eau a envahi les écoles, les édifices publics et de nombreuses habitations, touchant sévèrement plusieurs localités.

Ce phénomène résulte d'une accumulation des débits les plus importants jamais observés depuis 1961, liée aux changements climatiques qui affectent le monde entier.



Face à cette situation, le Ministre a constaté les importants dégâts matériels et souligné que certains habitants ont dû quitter leurs maisons. « Je suis ici pour leur témoigner le soutien du Gouvernement et les rassurer sur la mise en place de solutions rapides. L’assistance aux victimes continuera sans relâche », a déclaré le Général Tine. Il a également salué le travail des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, ainsi que de toutes les institutions impliquées dans la gestion de cette crise.



Le Ministre a réitéré l’engagement de l’État du Sénégal à appliquer les mesures d’accompagnement nécessaires pour aider les populations à surmonter cette épreuve.

