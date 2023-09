Ce qui s’est passé à New York lors de la visite de Prési dans cette ville pour participer à l’Ag de l’Onu n’a certainement pas dû plaire à Kor Marème. Ses concitoyens vivant aux Usa et au Canada se sont permis de le conspuer, de le traiter de tous les noms et de lui coller la responsabilité de tous les maux du Sunugaal. Situation déplorable s’il en est. Mais, pouvait-il en être autrement, au vu seulement du sort fait aux Sunugaaliens sur leurs terres ? Ils ne peuvent plus manifester, que ce soit sous l’égide de la société civile ou de partis politiques, sauf si c’est le camp du pouvoir. Le leader du Grand parti, actuellement en tournée, éprouve les pires difficultés à se déplacer dans son pays. Alors, sur les terres démocratiques, là où l’expression des opinions se fait librement, les Sunugaaliens étalent aux yeux du monde leurs ressentiments. Niangal n’est pas le premier à en faire les frais, mais jamais Prési n’a été autant attendu au coin des rues des villes occidentales pour être houspillé. Une situation qui n’est que le reflet de la fracture béante au sein de la classe politique sunugaalienne et dont aucun signe n’annonce la réduction prochaine, à l’orée d’une présidentielle particulière et à haut risque.

Waa Ji



Source : https://www.jotaay.net/Deplorable_a35140.html...